Tavuk döner 25 kişiyi hastanelik etti

Bursa'da döner yiyen vatandaşlar, bazı semptomlar göstererek hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşlara gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Acil servisin aranmasıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından fenalaşan 25 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre işletmelerden tavuk döner yiyen bazı müşteriler, kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.