Tek teker üzerinde feci kaza
27.11.2025 13:47
DHA
Bursa'da tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince kaza yaptı.
Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü, motosikletinin ön tekerini kaldırıp tek teker üzerinde ilerlemeye çalıştı.
Sürücü seyir halindeyken dengesini kaybedip düştü. Motosiklet de havada takla atıp düştü.
Kaza aynı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.