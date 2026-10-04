Tişört nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, tişört meselesinden çıktığı iddia edilen kavganın kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.E.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.E.M.’nin beyanına göre, tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraf kendisini bıçakladı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim Muhtarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.M. isimli vatandaş, akrabasından tişört alan bir kişiden tişört almak amacıyla yanına gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

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