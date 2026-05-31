Trafikte makas atarak korku saçtı
31.05.2026 10:25
Tehlikeli anlar aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'da bir sürücü, trafikte makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.
Mudanya Yolu Acemler mevkiinde plakası henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü, trafikte seyir halindeyken araçların arasından tehlikeli şekilde geçiş yaparak makas attı.
Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücünün o anları, aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde otomobilin yoğun trafik içinde şeritler arasında hızla geçiş yaptığı ve diğer araçlara yakın mesafeden manevralar yaptığı görüldü.
Bir süre bu şekilde ilerleyen araç, daha sonra gözden kayboldu.
