Traktör köprüden aşağı uçtu. Sıkışan sürücüyü çıkarmak için seferber oldular

Kaza , saat 14.00'de İnegöl ilçesi Hasanpaşa Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Abdullah O. (65) yönetimindeki traktör, Hasanpaşa köprüsü üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Köprü korumalık demirlerini aşan traktör şarampole düşerek ters durdu.

Ters duran traktörün altında kalan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

O sırada kazayı gören Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Karadeniz, iş makinesini alıp olay yerine geldi. Muhtarın yönetimindeki iş makinesiyle kaldırılan traktörün altında sıkılan sürücü kurtarıldı.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Çevredeki vatandaşlar, yaralıyı kurtaran muhtar ve sağlık ekiplerini ayakta alkışlayarak teşekkür ettiler. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı anlatan Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Karadeniz, "Biz köydeydik, arkadaşlar traktör devrildi deyince hemen gelip baktık. Vatandaşımız altında kalmış, ambulansımız ve sağlık ekipleri gelmiş. Sağlık ekiplerimizle birlikte ben hemen kepçeyi alıp geldim. İçinde kalan vatandaşımız çok şükür sağ salim kurtuldu. Yardım edenlerden de herkesten de Allah razı olsun. Herhalde arkadaşımızın yukarıda sıcaktan mı yoksa bir şeyden başı döndü, bilmiyoruz. Köprüden aşağı düşmüş." dedi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.