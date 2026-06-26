Türkiye'nin "Küçük Venedik"inde hayat normale döndü
26.06.2026 12:15
Uluabat Gölü'nün suları çekildi, Gölyazı eski haline döndü.
Uluabat Gölü'nün taşması sonucu yolları su altında kalan Gölyazı Mahallesi'nde merdivenlerin basamaklarına kadar tırmanan suların çekilmesiyle hayat normale döndü.
"Uluslararası Yaşayan Göller Ağı"na dahil olan ve Türkiye'de "Yaşayan Göl" unvanına sahip tek yer konumundaki Uluabat Gölü, şubat ve mart aylarındaki yoğun yağışların etkisiyle metrelerce yükselerek genişlemişti. Bursa'da şubat ayı uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 75 kilogramken bu yılın aynı ayında 129 kilogram, mevsim normalleri 70 kilogram olan martta ise 92,8 kilogram yağış gerçekleşti.
Yağan yağmur ve eriyen karların sularıyla yükselen göl, kıyısındaki yerleşim birimlerini de etkiledi. Özellikle "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen tarihi Gölyazı Mahallesi'nin çevresindeki yollar mart ve nisan aylarında sularla kaplandı, bazı noktalarda sokak aralarındaki merdivenler bile su altında kaldı.
Mahalle halkı, taşma nedeniyle kayıklarını mahallenin yukarı ve iç kısımlarına çekmek zorunda kalmıştı.
GÖLYAZI MAHALLESİ'NDE YOLLAR YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
Haziran ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının 30 derece ve üzerine çıkması, Uluabat Gölü'ndeki su seviyesini kademeli olarak düşürdü. Suların çekilmesiyle nisan ayındaki görüntülerden eser kalmayan Gölyazı Mahallesi'nin yolları yeniden ortaya çıktı.
Kayıkların tekrar göl kıyısına indirildiği mahalle, okulların kapanması ve tatil döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.
Göldeki kayık turlarının hız kazandığı bölgede, balık lokantaları ve esnaf da hareketlenen turizm sezonundan umutlu olduklarını belirtti.
Suların çekilmeye devam etmesiyle, daha önce sular altında kalan köprü altının da birkaç gün içinde yeniden otomobiller için park yeri haline gelmesi bekleniyor.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.