Uludağ yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

31.01.2026 10:24

Uludağ yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı
IHA

Aynı bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.

İHA

Uludağ yolundan şehir merkezine seyreden bir otomobil virajı alamayınca bariyerlere çarptı.

Bursa’nın önemli turizm merkezlerinden Uludağ yolunda trafik kazası meydana geldi. 

 

Uludağ’dan Çekirge'ye seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

 

Kazada yaralanan ya da can kaybı olmazken, araçta maddi hasar oluştu. 

 

Yetkililer, özellikle dağ yolunda virajlı ve eğimli kesimlerde sürücülerin hız yapmamaları, dikkatli ve kontrollü şekilde seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.