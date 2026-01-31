Uludağ yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı
31.01.2026 10:24
Aynı bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.
Uludağ yolundan şehir merkezine seyreden bir otomobil virajı alamayınca bariyerlere çarptı.
Bursa’nın önemli turizm merkezlerinden Uludağ yolunda trafik kazası meydana geldi.
Uludağ’dan Çekirge'ye seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan ya da can kaybı olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Yetkililer, özellikle dağ yolunda virajlı ve eğimli kesimlerde sürücülerin hız yapmamaları, dikkatli ve kontrollü şekilde seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.