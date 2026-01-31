Uludağ yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

Aynı bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle dağ yolunda virajlı ve eğimli kesimlerde sürücülerin hız yapmamaları, dikkatli ve kontrollü şekilde seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kazada yaralanan ya da can kaybı olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Uludağ’dan Çekirge'ye seyir halinde olan bir otomobil , sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.