Uludağ'da haftasonu güneşli hava yoğunluğu yaşandı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ ara tatil kapsamında birçok ziyaretçiyi ağırlamıştı. Kış boyunca yoğunluğu azalmayan Uludağ'da bu haftasonu yazdan kalma bir hava yaşandı.

Uludağ'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının 8 derece civarında seyrettiği Uludağ'da, gece saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bölgede güneşli hava hakim oldu.

Güneşli havayı fırsat bilen kayak tutkunları ve tatilciler pistleri doldurdu. Adeta yazdan kalma bir gün yaşayan turistler kayak pistlerinde bol bol kayak yaptı.