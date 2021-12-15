Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ, kar yağışıyla beyaza büründü.



Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Uludağ'da özellikle Oteller Bölgesi'ndeki ziyaretçiler kayak yaparak yağışın tadını çıkardı.



Jandarma ekipleri ise zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.



Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki yolda kar küreme araçlarıyla yol açma çalışması ve tuzlama çalışması sürüyor.



Uludağ'da kar yağışının 22 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

