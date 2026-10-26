Uludağ'da mağarada yaşayan yaşlı adama sporculardan yardım

Bursa Uludağ 'da doğa yürüyüşü ve dağcılık yapan bir grup sporcu, ormanlık alandaki mağarada kalan yaşlı bir adamla karşılaştı. Adamı şehir merkezine dönmeye ikna edemeyen sporcular, geceyi daha rahat geçirebilmesi için kendisine battaniye, mat ve yiyecek bıraktı.

Uludağ'da ormanlık alandaki bir mağaraya sığınan Metin T., bölgede dağcılık ve trekking sporuyla ilgilenen Düzgün Çelik'in dikkatini çekti.

Yaşlı adamla konuşan Çelik ve beraberindeki sporcular, kendisini mağaradan ayrılarak şehir merkezine dönmeye ikna etmeye çalıştı.

Metin T., herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve bir ihtiyacının bulunmadığını belirterek, mağaradan ayrılmak istemediğini söyledi.

SOĞUKTAN KORUNMASI İÇİN YARDIM ETTİLER

Yaşlı adamın geceyi mağarada geçirmesi halinde soğuktan etkilenebileceğini ve yiyecek bulmakta zorlanabileceğini düşünen sporcular, kendisine battaniye, mat ve yiyecek götürdü.

Metin T.'nin mağaradan ayrılması ve şehir merkezine dönmesi için yapılan ikna çalışmaları sürerken, yaşlı adamın son durumu ve mağarada kalmaya devam edip etmediği henüz netlik kazanmadı.