Uludağ'da pistler doldu taştı
28.12.2025 14:03
AA, DHA
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yılbaşı öncesi günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 27 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da pistler kızakla kayan tatilcilerle doldu.
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.
Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin etkisiyle hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı tatilciler, pistte kızakla kayıp kar topu oynadı.
Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi. Orta Doğu ülkelerinden gelen bazı yabancı ziyaretçiler ise telesiyeje binip pistlerde fotoğraf çektirip kayak yaptı.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.
Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu zirvede, öğleden sonra ise yoğun sis ve kar yağışı etkisini gösterdi.
Uludağ Milli Parkı gişelerinde ise araç kuyrukları oluşurken jandarma ekipleri de araçlarda kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.