Uludağ'da pistler doldu taştı

Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi. Orta Doğu ülkelerinden gelen bazı yabancı ziyaretçiler ise telesiyeje binip pistlerde fotoğraf çektirip kayak yaptı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu zirvede, öğleden sonra ise yoğun sis ve kar yağışı etkisini gösterdi.

Uludağ Milli Parkı gişelerinde ise araç kuyrukları oluşurken jandarma ekipleri de araçlarda kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.