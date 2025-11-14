Üzerine kaynar su devrilen çocuk yaralandı
14.11.2025 16:29
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaydanlıktaki sıcak suyun üzerine devrildiği 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Sonbahar sokaktaki evde meydana geldi. 5 yaşındaki Ali İhsan A., oynarken ocaktaki çaydanlığa dokundu.
Çaydanlıktaki sıcak su çocuğun üzerine devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
