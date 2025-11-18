Yangında alevlerin arasında kalarak can verdi

Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Congara Sokak’ta iki katlı evde yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. 4 evin alevler içinde kaldığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki saatte söndürüldü.

EV SAHİBİ ÖLÜ BULUNDU

Yangının çıktığı evin sahibi Kazım Kaya’ya (80) ulaşamayan yakınları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri evde inceleme başlattı. Çalışmalar gece boyu devam ederken, Kaya’nın cansız bedeni ise saat 03.00 sıralarında evin mutfağında bulundu.

Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan ve yarın toprağa verileceği bildirilen Kaya’nın, evin holünde çıkan yangını söndürmek için mutfaktan su almaya gittiğinde öldüğü değerlendiriliyor.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.