Yasadışı bahis operasyonu, 4 tutuklama

21.02.2026 14:54

IHA

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı.

İHA

Bursa'da yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Operasyonda yakalanan 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

 

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli ise yakalanarak cezaevine gönderildi. 

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

