Yaşlı kadını polis yalanıyla 3 milyon lira dolandırdılar
22.11.2026 10:34
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak 69 yaşındaki kadını dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda 3 milyon TL değerinde altın, döviz ve nakit para ele geçirildi.
Olay, 19 Kasım günü saat 18.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çaltılıbük Mahallesi’nde meydana geldi.
69 yaşındaki Resmiye Ç.'nin evine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, yaşlı kadına terör eylemlerine karıştığını söyleyerek para ve altın istedi. Şüphelilerin sözlerine inanan kadın, evindeki altın ve paraları teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 9. JASAT ile birlikte bölgede güvenlik kamerası incelemesi ve araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Aracın izini süren ekipler, 2 şüpheliyi Lalaşahin Mahallesi’nde yakaladı.
Araçta bulunan Nayıp K. (40) ve Abdullah K.'nin (42) üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 39 çeyrek altın, 10 Ata lira, 4 gremse altın, 1 tam altın, 11 yarım altın, 6 burma bilezik, 4 bilezik, 3 çift küpe, 1 gram altın, 2 altın kolye, 2 tuğralı kolye, 3 altın yüzük, 8 bin 10 dolar, 920 euro ve 32 bin TL ele geçirildi.
Ele geçirilen ziynet eşyası ve paraların toplam değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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