Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 8 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 16 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan ekipler, Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Muğla ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda, "Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

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