Yol kenarına bırakılan valizler paniğe neden oldu
12.11.2025 16:40
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına bırakılan valiz paniğe neden oldu. Ekipler tarafından açılan valizden kıyafet ve ev eşyası çıktı.
Öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi’nde iki kadının, yol kenarına iki valiz ve bir sırt çantası bırakıp bölgeden ayrılması paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıklarının ifadelerini başvuran ekipler, açtıkları valizler ile sırt çantasında, kadın kıyafeti ile ev eşyaları bulundu. Jandarma ekipleri, valizler ile çantayı ayrıntılı inceleme yapmak ve sahibini tespit etmek üzere karakola götürdü.
