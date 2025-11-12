Yol kenarına bırakılan valizler paniğe neden oldu

Öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi’nde iki kadının, yol kenarına iki valiz ve bir sırt çantası bırakıp bölgeden ayrılması paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerini başvuran ekipler, açtıkları valizler ile sırt çantasında, kadın kıyafeti ile ev eşyaları bulundu. Jandarma ekipleri, valizler ile çantayı ayrıntılı inceleme yapmak ve sahibini tespit etmek üzere karakola götürdü.