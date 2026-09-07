Zeytin ağacına çarpan otomobil yandı. 1 ölü, 5 yaralı

Araçta sıkışan Abdullah Akşit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Hakan Akşit ile yanındaki Hatice Akşit (68), Nurcan Genç (45), Güldeniz Altınbaş (23) ile 3 yaşındaki Umut, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çevredekilerin yardımıyla 5 kişi araçtan çıkarılırken, ön koltuktaki 73 yaşındaki Abdullah Akşit sıkıştı. O sırada otomobil alev alırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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