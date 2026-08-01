Zincirleme kazadan kaçayım derken refüje girdi
01.08.2026 10:00
Kadın sürücüsü M.Ü. kazayı hafif yaralı olarak atlattı
Bursa-Yalova karayolunda çarpışan otomobillerden kaçan sürücü orta refüje çıkarak yaralandı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi geçişinde meydana geldi.
Yalova istikametine seyreden bir otomobil ile başka otomobiller bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan M.Ü.'nün (35) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.
Ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilin kadın sürücüsü M.Ü. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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