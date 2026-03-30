Bursa'da aşırı yağışlar köprüyü trafiğe kapattı
30.03.2026 13:41
IHA
Bursa'da dere taştı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle taşan dere yüzünden yol trafiğe kapatıldı.
Gemlik'te bulunan Muratoba mahallesini Katırlı mahallesine bağlayan köprü aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Gemlik bölgesinde 2 gündür aralıksız olarak devam eden yağışlar sonrası derelerdeki su debisi yükselirken, yetkililer vatandaşları uyararak dere kenarlarından uzak durmalarını istediler.
Kaymakamlık ve jandarma yetkilileri bölgede tedbir alınmasını sağladılar.