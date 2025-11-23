Bursa'da baraka yangını

Olay, Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Eyüp Sokak'ta yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında baraka kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Alevler sebebiyle mahalle sakinleri panik yaşadılar.