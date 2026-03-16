Bursa'da çatı katı alevlere teslim oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesin'de bir evin çatı katında çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangında evin çatı kısmında maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.