Bursa'da iş yerine silahlı saldırı
13.06.2026 10:29
Polis olayın ardından kaçan iki saldırganı arıyor.
Bursa'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Bursa'nin İnegöl ilçesinde bir iş yerine ateş açıldı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Şirin Sokak’ta, sanayi malzemeleri ve makineleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi.
Motosikletle sokağa gelen iki şüpheli, kapalı olan işletmeye tabancayla defalarca ateş açtı.
Açılan ateş sonucu iş yerinin camlarında hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İş yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.