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Bursa'da lodosta devrilen ağaç 2 aracın üzerine düştü

12.11.2026 12:46

Bursa'da lodosta devrilen ağaç 2 aracın üzerine düştü
DHA

Belediye ekipleri, motorlu testerelerle ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı.

Yurt Haber Merkezi
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Bursa'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki cip ile motosikletin üzerine düştü. Her iki araçta da hasar oluştu.

Kentte saatteki hızı 50 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir ağaç, rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılarak park halindeki cip ile motosikletin üzerine devrildi. 

 

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, motorlu testerelerle ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. 

 

Olayda yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

 

METEOROLOJİDEN UYARI

 

Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan şiddetli lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. 

 

Vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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