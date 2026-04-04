Bursa'da minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var
04.04.2026 08:17
Bursa'nın İznik ilçesinde yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada bir kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.
Kaza, Çakırca Mahallesi sınırlarından geçen İznik-Orhangazi Karayolunda, saat 05.30 sıralarında meydana geldi.
Özel bir şirkete ait olan 16 H 1803 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi.
Kazada bir kişi aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, bir kişinin aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.