Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa 'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, üç helikopter, dokuz arazöz ve altı iş makinesiyle yangına müdahale ediyor.