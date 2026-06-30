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Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

30.06.2026 13:58

Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı
AA
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Bursa'da orman yangını çıktı. Orhaneli ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

 

Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

 

Ekipler, üç helikopter, dokuz arazöz ve altı iş makinesiyle yangına müdahale ediyor.

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