Bursa'da sahte alkol operasyonu. 197 şişe ele geçirildi
06.07.2026 19:39
Bursa’da 297 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.
Bursa'da düzenlenen operasyonda 297 şişe sahte içki ele geçirildi.
Bursa'da sahte alkol üretimi yaparak halk sağlığına yönelik tehdit oluşturan organizasyonların ortaya çıkarılmasına ilişkin yürütülen çalışmaları kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 297 şişe sahte alkollü içki, 5 litre etil alkol, 14 alkol aroması, 90 bandrol, 58 etiket, 20 şişe kapağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.