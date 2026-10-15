Bursa'da su baskını. Evlerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından Bursa genelinde belediye ekipleri kritik noktalarda görevlendirildi.

İznik ilçesinin Çakırca Mahallesi’nde su baskını nedeniyle 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, taşkın nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgeye Orhaniye istikametinden giriş yaptı.

Ekipler, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları noktadan ayrılamayan kişileri sedye yardımıyla güvenli alana çıkardı.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonda kurtarılan F.A. (83), H.K. (57) ve İ.K.'nin (60) sağlık durumlarının iyi olduğu, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.