Bursa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Olay, saat 13.30 sıralarında Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası karşısındaki sulama kanalında meydana geldi.

İddiaya göre; kanal içerisinde hareketsiz bir kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kanalda sürüklenerek köprü ayağına takılan ceset, çevredekiler tarafından iple bağlanarak köprü üzerine alındı. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Osman Işık'a ait olduğu öğrenilen ceset, ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.