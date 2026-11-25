İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bursa , Orhaneli ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 95 ikamete yönelik 150 ekip ve 850 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde 28, Karacabey'de 81 ve Orhaneli'de 17 olmak üzere toplam 126 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda 5 kilo 700 gram metamfetamin, 4 kilo 140 gram esrar, 4 kilo 300 gram sentetik kannabinoid, 43 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 22 adet ecstasy hap, 23 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 4 adet tüfek, 21 adet tüfek kartuşu, 229 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan 122 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.