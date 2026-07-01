Büyükada'da plajda çıkan yangın ormana sıçradı

İstanbul 'un Adalar ilçesi Büyükada'da bulunan bir plajdaki restorandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek verirken itfaiye ekipleri ise karadan müdahale etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

NENE HATUN GEMİSİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükada'daki yangına müdahale çalışmalarına destek için Nene Hatun Acil Müdahale gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun bölgeye sevk edildiğini açıkladı.