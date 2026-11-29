Büyükçekmece'de iş makinesi devrildi
29.11.2026 11:21
Anadolu Ajansı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seyir halindeki iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Yokuş aşağı ilerleyen iş makinesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş makinesinde hasar oluştu.
Bulvarda trafik kontrollü şekilde sağlanırken, iş makinesinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.