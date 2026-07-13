Çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ /PDY kapsamında 2 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve örgütte sözde 'köyler abisi' olarak faaliyet gösterdiği belirtilen firari Yasin K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fiziki ve teknik takip yürüten ekipler, uzun süredir farklı adreslerde saklandığı belirlenen Yasin K.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmana geldiğini tespit etti.

Ekipler, Yasin K.’nin geldiği eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin Yasin K.’nin eşinin kaldığı 2'nci kattaki dairede arama yaptıkları sırada, yatak odası ile banyo arasındaki bölüm dikkatlerini çekti.