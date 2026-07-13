Çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
13.07.2026 14:24
Son Güncelleme: 13.07.2026 14:34
Çamaşır makinesinin arkasındaki bölmede saklanıyordu.
Kütahya'da FETÖ/PDY'den 6 yıl 5 ay hapis cezasıyla 6 yıldır aranan firari hükümlü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY kapsamında 2 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve örgütte sözde 'köyler abisi' olarak faaliyet gösterdiği belirtilen firari Yasin K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Fiziki ve teknik takip yürüten ekipler, uzun süredir farklı adreslerde saklandığı belirlenen Yasin K.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmana geldiğini tespit etti.
Ekipler, Yasin K.’nin geldiği eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin Yasin K.’nin eşinin kaldığı 2'nci kattaki dairede arama yaptıkları sırada, yatak odası ile banyo arasındaki bölüm dikkatlerini çekti.
Yaklaşık 2 metrekarelik bir alanda saklanıyordu.
POLİS GİZLİ BÖLMEYİ ORTAYA ÇIKARDI
Bir dolabın alt kısmında yer alan çamaşır makinesinin arka kısmının boş olduğunu fark eden polis ekipleri, makineyi yerinden çıkardı.
Yaklaşık 2 metrekarelik gizli alanda saklanan firari hükümlü yakalandı.
Yapılan incelemede, binanın ön ve arka cephesini gören güvenlik kameralarına ait monitörlerin bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Yasin K.’nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.