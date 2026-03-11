Caddenin ortasında ekmek bıçağıyla kendini kesti
11.03.2026 11:54
Alkollü kişi cadde ortasında boynuna ve yüzüne kesikler attı.
Bolu'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, ekmek bıçağı ile boynunu ve yüzünü kesti. Yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.
İzzet Baysal Caddesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen Fahrim K. isimli kişi, yanında bulunan ekmek bıçağıyla önce yüzüne ardından da boynuna kesikler attı.
Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekiplerinin müdahalesiyle Fahrim K.'nın elindeki bıçağa el konulurken yaralı kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Yaralı, daha sonra ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.