Çakmağı çakınca alevlerin içinde kaldı

Iğdır 'da bir genç, motosikletini balata spreyiyle temizledikten sonra çakmağını çakınca meydana gelen parlamada bacakları, kolu ve boynu yandı.

Kentte bir oto tamir servisinde kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Muhammet Duman, yaklaşık 10 gün önce evin deposundaki motosikletinin zincirini balata spreyiyle temizlemek istedi.

ÇAKMAĞI ÇAKINCA ALEVLERİN İÇİNDE KALDI

Duman, motosikletini temizledikten sonra vücuduna bulaşan yağ ve kiri gidermek için de balata spreyi kullandı. Daha sonra çakmağını çaktığı sırada meydana gelen parlamada Duman'ın vücudunu alevler sardı.

Kollarında, bacaklarında, boynunda ve göğsünde ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluşan Duman, ailesinin yardımıyla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"YANICI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Duman, yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

Merkezde tedavisi süren Duman, depoda bulunan motosikletinin zincirini balata spreyiyle temizlerken yandığını söyledi.

Olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Duman, "Temizlikten sonra sprey kutusunu yan tarafa bırakıp sigara yakmak istedim, çakmağı çakınca vücudum birden alev aldı. Sonra annem geldi, kısa şort giymiştim, bacaklarıma ve boynuma alevler sıçradı. Balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum." dedi.

"HERKES DİKKATLİ OLSUN"

Duman, balata spreyini el, kol ve bacaklarına bulaşan yağları temizlemek için de kullandığını anlattı.

Vücudunda derin yanıklar oluştuğunu belirten Duman, şunları kaydetti:

"- Ellerim yandı, bacaklarım ağır yandı. Yıllardır bu işin içindeyim, balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum. Kötü bir durum, başka yara olsa sorun değil ama yanık yarası çok zor, ağrılı ve insanın canını çok acıtıyor.

- Kimse evinde bulundurmasın, ateşin olduğu yerlere yaklaşmasın. Kapalı ortamda kullanınca baş dönmesi de yapıyor. Kapalı ortamda, evin deposundaydım. Motosikleti temizliyordum başım da dönüyordu, çakmağı çaktığım gibi yandım. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin. Herkes dikkatli olsun."