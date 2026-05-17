Çaldıkları buzağıyı 10 bin liraya sattılar

Aydın 'ın Çine ilçesinde Ş.A. adlı vatandaş, açık alanda baktığı büyükbaş yavrusunun çalındığını belirterek, jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hırsızlık olayını E.K. (19) ile R.A.’nın (16) gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerin, çaldıkları buzağıyı 10 bin lira karşılığında F.Ö.’ye (34) sattıkları öğrenildi. Ekipler tarafından buzağı, E.K.’nin babasına ait arazide sağ olarak bulunarak sahibine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelileri E.K. ve R.A. ile buzağıyı satın alan F.Ö. ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.