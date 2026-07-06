Çalıntı motosikletle geldiler, tartıştıkları kişiyi vurup kaçtılar

İddia edilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen bir motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli ile ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Kavganın büyümesi üzerine motosikletli saldırganlar, silahlarıyla ateş açtı.

Karnından ve omzundan isabet alan şahıs ağır yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikleti olay yerinde terk ederek yaya olarak kaçtı. Etraftakilerin durumu bildirmesiyle bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.