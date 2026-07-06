Çalıntı motosikletle geldiler, tartıştıkları kişiyi vurup kaçtılar
06.07.2026 08:33
Son Güncelleme: 06.07.2026 08:34
2 şüpheli çaldıkları motosikleti bırakarak kaçtılar.
Sultangazi’de çalıntı motosikletle sokağa gelen şüpheliler, tartıştıkları kişiyi silahla vurup ağır yaraladı. 2 şüpheli, geldikleri motosikleti olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.
İddia edilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen bir motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli ile ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
Kavganın büyümesi üzerine motosikletli saldırganlar, silahlarıyla ateş açtı.
Karnından ve omzundan isabet alan şahıs ağır yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikleti olay yerinde terk ederek yaya olarak kaçtı. Etraftakilerin durumu bildirmesiyle bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Durumu kritik olan yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların arkalarında bıraktığı motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.