Cami minaresine yıldırım isabet etti

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında cami minaresine yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet etmesi sonucu camiye ait bazı elektrik tesisatlarında hasar meydana geldi. Yıldırımın düşmesiyle birlikte mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.