Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Ayvacık açıklarında ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" bölgeye sevk edildi.



Ekiplerce durdurulan ahşap teknedeki 43'ü Afganistan, 1'i Irak uyruklu toplam 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen Kazakistan uyruklu 1 şüpheli yakalandı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı.