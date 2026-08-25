Ayvacık'ta kaybolan Alzheimer hastası aranıyor

Zeytinlik ve ormanlık alanlarda devam eden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zeytinlik ve ormanlık alanlarda devam eden arama kurtarma çalışmalarına AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri destek veriyor.

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