Ayvacık'ta kaybolan Alzheimer hastası aranıyor
25.08.2026 11:27
Zeytinlik ve ormanlık alanlarda devam eden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'de İstanbul’a gideceğini söyleyerek evinden ayrılan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Cihan’dan 1 gündür haber alınamıyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Sazlı altı mevkiindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrılan 79 yaşındaki Hasan Cihan'dan 1 gündür haber alınamıyor.
Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle Sazlı köyü bölgesindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışmaları başladı.
Zeytinlik ve ormanlık alanlarda devam eden arama kurtarma çalışmalarına AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri destek veriyor.
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