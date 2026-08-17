Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 2 sörfçü kurtarıldı

Olay, 14 Ağustos'ta Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. Rüzgar sörfü için denize açılan 2 kişi, bir süre sonra akıntı ve rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı.

YASAL UYARI

AYVACIK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYVACIK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.