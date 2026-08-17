Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 2 sörfçü kurtarıldı
17.08.2026 08:24
Açığa sürüklenen vatandaşları Sahil Güvenlik kurtardı.
Ayvacık açıklarında rüzgar ve akıntıyla sürüklenen 2 kürek sörfçüsü, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde karaya çıkarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda rüzgarın etkisiyle sürüklenen 2 kürek sörfçüsü, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, 14 Ağustos'ta Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. Rüzgar sörfü için denize açılan 2 kişi, bir süre sonra akıntı ve rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Durumu fark eden teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu KB-119 sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede ulaştıkları 2 sörfçüyü bota alarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne güvenli şekilde ulaştırdı.
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