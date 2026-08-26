Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı tararfından olayla ilgili yapılan incelemelerde, 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı ekipleri, önceki gün yapılan çalışmalar sırasında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

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