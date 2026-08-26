Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu
26.08.2026 11:30
Kaçak göçmenler, Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.
Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17'si çocuk toplam 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı ekipleri, önceki gün yapılan çalışmalar sırasında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bottaki 17'si çocuk toplam 37 kaçak göçmeni yakaladı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı tararfından olayla ilgili yapılan incelemelerde, 2 organizatör şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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