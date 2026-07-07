Çanakkale'de orman yangını
07.07.2026 15:09
Yangına müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Ayvacık ilçesinde bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı
İhbarla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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