Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İhbarla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YASAL UYARI

AYVACIK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYVACIK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.