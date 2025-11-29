Çanakkale'de yaşanan sağanak yağış nedeniyle Kadırga Koyu sahil yolu kapandı

Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Yağışlar sebebiyle ilçede Kadırga Koyu sahil yolu kapandı. Yağış hayatı olumsuz etkiledi.

