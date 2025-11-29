Çanakkale'de yaşanan sağanak yağış nedeniyle Kadırga Koyu sahil yolu kapandı
29.11.2025 15:24
İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle Kadırga Koyu sahil yolu kapandı.
Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Yağışlar sebebiyle ilçede Kadırga Koyu sahil yolu kapandı. Yağış hayatı olumsuz etkiledi.
