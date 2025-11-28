Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Haklarında, ' uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince narkotik suçlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler neticesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

