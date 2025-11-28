Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
İHA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince narkotik suçlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler neticesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlar sırasında gerçekleştirilen aramalarda 139,79 gram metamfetamin, 20 adet extasy ele geçirildi. Dosya sonlandırılması neticesinde Biga'da bulunan 3 hedefe ait 4 adrese operasyon düzenlenerek şüpheliler yakalandı.
Haklarında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
