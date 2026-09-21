Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
21.09.2026 09:57
DHA
Çanakkale Boğazı'nda içinde 3 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenip Lapseki'ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde, 15 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait “KIYEM-9” hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.
İçinde 3 kişi bulunan tekne, yedeklenip, Lapseki'ye mevkisine yanaştırıldı.