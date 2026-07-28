Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
28.07.2026 08:43
Bozcaada açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı’nda Bozcaada açıklarında içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Olay yerine Sahil Güvenlik Botu 'KIYEM-1' sevk edildi.
Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 2 kişi bulunan tekne Çanakkale'de emniyete alındı.
YASAL UYARI
BOZCAADA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOZCAADA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.