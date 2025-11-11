Çanakkale'de denizde hortum oluştu
11.11.2025 13:31
DHA
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çanakkale'de yer yer yağmurlu hava etkili olurken, Bozcaada ilçesi açıklarında öğle saatlerinde denizde hortum çıktı.
Bozcaada Feribot İskelesi’ndeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, bir süre sonra kayboldu.
