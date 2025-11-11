Çanakkale'de 5 katlı binanın çatısı çöktü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan sağanakta 5 katlı binanın çatısının bir bölümü çöktü.

Çatıdan kopup yere düşen beton parçaları korkuya neden oldu. Şans eseri aşağıda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Bina tedbiren boşaltılırken, belediye ve polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Gölcük Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısının bir bölümü, etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.

