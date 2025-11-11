Çanakkale'de balıkçıların ağına takıldı: Tam 12 kilogram ağırlığında

11.11.2025 10:11

IHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, 12 kilogramlık mercan balığı yakaladı.

Can Karaayan ve arkadaşları avlanmak için Gelibolu ilçesi Kömür Limanı'ndan açıldılar. Canlı kalamarları yem olarak kullanan balıkçılar, 12 kilogramlık Mercan balığı yakaladı. 

Balıkçılar, 12 kiloluk balığın haricinde ağırlıkları 2 buçuk ve 4 buçuk kilogram olan başka mercan balıkları da yakaladılar.

