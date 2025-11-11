Çanakkale'de balıkçıların ağına takıldı: Tam 12 kilogram ağırlığında
11.11.2025 10:11
İHA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, 12 kilogramlık mercan balığı yakaladı.
Can Karaayan ve arkadaşları avlanmak için Gelibolu ilçesi Kömür Limanı'ndan açıldılar. Canlı kalamarları yem olarak kullanan balıkçılar, 12 kilogramlık Mercan balığı yakaladı.
Balıkçılar, 12 kiloluk balığın haricinde ağırlıkları 2 buçuk ve 4 buçuk kilogram olan başka mercan balıkları da yakaladılar.
YASAL UYARI
GELIBOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GELIBOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.