Çanakkale'de balıkçıların ağına takıldı: Tam 12 kilogram ağırlığında

Can Karaayan ve arkadaşları avlanmak için Gelibolu ilçesi Kömür Limanı'ndan açıldılar. Canlı kalamarları yem olarak kullanan balıkçı lar, 12 kilogramlık Mercan balığı yakaladı.

Balıkçı lar, 12 kiloluk balığın haricinde ağırlıkları 2 buçuk ve 4 buçuk kilogram olan başka mercan balıkları da yakaladılar.

